Сили оборони зірвали плани РФ біля Словʼянська: в ISW розкрили подробиці

РФ не припиняє спроб знищення українських міст авіабомбами, зазначають експерти.

1 та 2 серпня російські окупанти намагалися провести серію атак в районі Словʼянська, одна через дії Сил оборони РФ не вдалося досягти успіху. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни.

Аналітики посилаються на слова російського воєнного блогера, який повідомив про успішну контратаку українських захисників в районі Рай-Олександрівки, що на схід від Словʼянська. Зазначається, що саме вона зірвала плани РФ щодо наступу в цьому районі.

Водночас повідомляється, що РФ не припиняє закидувати цей район авіабомбами, формуючи таким чином поле бою для майбутнього наступу на Словʼянськ. Зокрема вранці, 2 серпня, російські окупанти вдарили двома ФАБ-250 безпосередньо по Словʼянську.

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Крім того, РФ не припиняє спроб наступати й у районі Костянтинівки. Втім, за даними аналітиків, спроби ворога просунутися в цьому районі 1 та 2 серпня не закінчилися успіхом. Водночас Сили оборони акцентують свої удари в цьому районі на пунктах управління БПЛА РФ в ближньому тилу, неподалік Костянтинівки. Зазначається, що метою цих атак є перешкоджання російських ударів по українській логістиці.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що російські окупанти вперше за кілька місяців захопили більше українських територій, ніж Силам оборони вдалося повернути. Водночас аналітики зазначають, що діючі темпи просування загарбників свідчать про те, що їм не вдасться захопити усю Донеччину до кінця року, як того прагне Кремль.

Тим часом аналітики ISW відзначають, що весняно-літній наступ росіян на фронті фактично провалився, оскільки ворогу не вдалося досягти конкретних результатів. Зокрема відзначається, що в липні РФ захопила вчетверо менше територій, ніж рік тому за цей же період.

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