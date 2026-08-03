Долар почав тиждень з нової позначки: курс валют в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 44,49 грн, а євро – 51,08 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 3 серпня, знизився на 3 копійки і складає 44,97 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,49 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 4 копійки і становить 51,77 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,08 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,85 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,73 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,65 грн/євро, а курс продажу - 51,41 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 3 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,64 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,27 гривні за один євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що до 9 серпня курс долара в Україні на міжбанківському ринку становитиме 44,6–45,2 гривні, а на готівковому ринку – 44,8–45 гривень.

Одним із головних чинників впливу на ринок, за його словами, стане ситуація на ринку енергоносіїв. Насамперед це пов'язано з нестабільністю світових цін на нафту, через що імпортери пального можуть активніше скуповувати валюту для майбутніх закупівель.

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