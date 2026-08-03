Ціни на нафту обвалилися після заяви Трампа: скільки коштує барель 'чорного золота'

США та їхні союзники намагаються відновити судноплавство через Ормузьку протоку.

Ціни на нафту в понеділок, 3 серпня, впали більш ніж на 4 долари за барель. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп відклав новий удар по Ірану, намагаючись укласти нову мирну угоду, повідомляє Reuters.

Станом на 10:02 за київським часом ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 4,65 долара, або 5,29%, – до 83,28 долара за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate (WTI) торгувалася на рівні 79,47 долара за барель, втративши 5,20 долара, або 6,14%.

Минулого місяця обидва еталонні сорти нафти подорожчали більш ніж на 20% після відновлення бойових дій між США та Іраном. Додатковий тиск на ринок спричинили напади на кілька танкерів поблизу узбережжя Оману, які посилили занепокоєння щодо безпеки судноплавства та змусили перевізників уникати заходу до Перської затоки для завантаження нафти.

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Ознакою деескалації стало те, що ввечері у суботу, 1 серпня, Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що Іран та інші країни Близького Сходу попросили часу для завершення угоди, яка забезпечить "негайне, повне і беззастережне" відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та "покладе край ядерній загрозі з боку Ірану".

"Основне питання полягає в тому, чи не повториться цього тижня сценарій минулого: коли надії на укладення угоди зникнуть через небажання Ірану йти на поступки та його спроби й надалі використовувати свій контроль над Ормузькою протокою як важіль впливу. Це може проявитися, зокрема, через атаку на американську військову базу або танкер, що проходить цією водною артерією", – зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сайкамор.

За даними Reuters, два танкери із саудівською нафтою цими вихідними пройшли через протоку Баб-ель-Мандеб, вийшовши з Червоного моря. Водночас рух суден в Ормузькій протоці сповільнився після повідомлень про напади на кораблі.

Зазначимо також, що 2 серпня країни-члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники (ОПЕК+) схвалили збільшення квоти на видобуток нафти приблизно на 188 тисяч барелів на добу, починаючи з вересня. Це рішення завершить згортання одного з етапів добровільного скорочення видобутку, запровадженого країнами альянсу.

Перебої з експортом нафти з Перської затоки, а також із Росії та Казахстану, спричинені війнами з Іраном та в Україні, призвели до того, що послідовні щомісячні збільшення квот ОПЕК+ протягом більшої частини цього року не забезпечили додаткових обсягів нафти на ринку й майже не вплинули на ціни.

Війна в Ірані та ринок нафти – останні новини

У другій половині липня судноплавство через Ормузьку протоку впало до мінімумів через ескалацію військового конфлікту між США та Іраном. Через відновлення бойових дій ціни на "чорне золото" знову почали стрімко зростати.

Війна в Ірані безпосередньо впливає на перспективи російської економіки і здатності Москви вести війну проти України. На думку аналітиків, зростання світових цін на нафту забезпечило Кремлю понад 13 млрд євро додаткових надходжень, проте удари безпілотників по нафтовій інфраструктурі створили для російської економіки нові виклики.

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