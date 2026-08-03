У 'ПриватБанку' подешевшав долар: свіжий курс валют на 3 серпня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 3 серпня, знизився на 10 копійок і становить 44,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і складає 51,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок подешевшав на 21 копійку і становить 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився – 51,81 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 3 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,64 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, залишилася на попередньому рівні. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,27 гривні за один євро.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 3 копійки і складає 44,97 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,49 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 4 копійки і становить 51,77 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,08 гривні за євро.

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