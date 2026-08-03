Magura почали бити по суходолу: морські платформи ГУР уразили наземні цілі у Криму (відео)

Йдеться про два радіолокаційні об’єкти ворога.

Морські платформи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, оснащені FPV, уразили наземні цілі російської окупаційної армії в Криму.

Як повідомляє ГУР у своєму Telegram-каналі, їхній спецпідрозділ "Group 13" провів успішну операцію на території Криму - уразив машину управління зі складу комплексу РЛС "Подльот", а також ворожу систему розпізнавання "свій-чужий" - радіолокаційний запитувач (РЛЗ) "Пароль-4".

"Для реалізації операції, що відбулася наприкінці липня 2026 року, спецпризначенці ГУР застосували новітні морські платформи Magura, зокрема - носії FPV-дронів, що дозволило завдати успішних ударів по наземних цілях російської окупаційної армії в Криму", - наголошується у повідомленні.

Командир "Group 13" з позивним "Тринадцятий" підкреслив, що тепер наші "Маґури" загрожують російським окупантам і на суходолі, і це "кардинальне переведення боротьби в іншу площину".

"Загалом, наші операції під час війни з російським агресором підтверджують - загарбникам у Криму не буде місця ані в акваторії, ані в небі над Чорним морем, ані на кримській землі. Крим - це Україна", - сказав він.

У ГУР також нагадали, що на морі оператори спецпідрозділу "Group 13" знищили дев’ять та пошкодили п’ять російських кораблів, знищили три ворожі гелікоптери та ще один вертоліт - пошкодили, а також знищили два винищувачі окупантів зі складу Чорноморського флоту Росії.

Морські дрони проти контейнеровоза "Росатому"

Як повідомляв УНІАН, раніше у Чорному морі після атаки морських дронів затонув контейнеровоз "Яніна" компанії Fesco, яка входить до складу "Росатому".

Президент України Володимир Зеленський показав відео, на якому видно, як дрон наближається до російського судна. Він зауважив, що "Яніна" перебувала під санкціями, була під російським прапором і мала місткість в понад 100 тисяч тонн.

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