У Росії здійснив перший політ новий прототип легкого штурмовика (фото)

Бортове обладнання дозволяє Як-130М ефективно перехоплювати далекобійні БпЛА.

1 серпня на Іркутському авіаційному заводі відбувся перший політ другого дослідного зразка модернізованого навчально-бойового Як-130М, який також класифікують як штурмовик та легкий винищувач. Про це повідомляє канал Центру аналізу стратегій і технологій.

Перший прототип Як-130М піднявся в небо у червні. Про завершення виготовлення другого дослідного зразка Як-130М Об'єднана авіабудівна корпорація повідомила ще в жовтні минулого року. Тоді ж у компанії зазначили, що дослідна серія Як-130М складатиметься із трьох машин.

Як-130М – довідка

Як-130М є подальшим розвитком Як-130, який здійснив перший політ у 1996 році.

Відео дня

Модернізований літак має розширений комплект бортового обладнання, до якого входять бортова радіолокаційна станція БРЛС-130Р, оптико-лазерна тепловізійно-телевізійна система СОЛТ-130К, бортовий комплекс оборони "Президент-С130" та комплекс засобів зв'язку КСС-130.

Таким чином, йдеться де-факто про повноцінну бойову машину, здатну виконувати широке коло завдань. Серед них – боротьба з українськими далекобійними дронами. Це питання є особливо значущим для РФ у зв’язку з посиленням ударів углиб її території.

Перші поставки літаків Як-130М мають розпочатися у 2028 році. Росія активно просуває машину на світовому ринку. За непідтвердженими даними, першим замовником літака може стати В'єтнам, який начебто хоче отримати 18 таких літаків.

Російські бойові літаки – інші новини

Сьогодні Росія активно розвиває програму свого першого винищувача п’ятого покоління Су-57. У травні вперше піднявся в повітря дослідний зразок двомісної модифікації літака, що отримала позначення Су-57Д.

Передбачається, що двомісний винищувач розробляється як літак для підготовки пілотів, управління важкими безпілотниками та просування на міжнародному ринку (наприклад, як новий бойовий літак для Повітряних сил Індії).

Окрім цього, Кремль не полишає спроб створити легкий винищувач нового покоління Checkmate. Як у червні повідомляв УНІАН, Москва вже будує дослідний зразок перспективного літака, який, на відміну від Су-57, буде оснащений лише одним двигуном.

Вас також можуть зацікавити новини: