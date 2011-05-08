У Харкові «Свобода» зустріла главу РПЦ Кирила вуличною виставою

Харків. 8 травня. УНІАН. Активісти харківського міського осередку ВО «Свобода» сьогодні провели вуличну виставу, приурочену до приїзду Предстоятеля Російської православної церкви (РПЦ), Патріарха Московського і Всія Русі КИРИЛА (Владіміра ГУНДЯЄВА).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації, акція пройшла у харківському Саду ім. Шевченка і, «незважаючи на посилену увагу міліції, що охороняла «високого гостя» з Московії, театралізоване дійство зібрало бурхливі оплески харківців, що прогулювалися середмістям».

За сценарієм очільники міста й області - актори, що грали мера та губернатора, - «зустріли московського візитера та водили його містом. Громадянин РФ ГУНДЯЄВ радів «святковій» атмосфері в Харкові, що, за його словами, повернувся часи «родіни» – Совєцького Союзу».

Вистава закінчилася тим, що серед її учасників з’явився Котигорошко. «Український герой» прогнав усіх та «зірвав білу рясу з КИРИЛА... Наприкінці Котигорошко булавою вигнав московського гастролера геть із Харкова», передає прес-служба перебіг подій на самодіяльній сцені.

Коментуючи журналістам ідею акції, голова Харківського обласного осередку ВО «Свобода» Ігор ШВАЙКА зазначив, що візит Патріарха КИРИЛА, як вважають представники його політичної сили, «є настільки душпастирським, наскільки «справжніми» є актори у виставі. «Ми досягли своєї мети: наше гламурне дійство викликало щирі посмішки у харківців. Ми задемонстрували, що сьогоднішній візит Владіміра ГУНДЯЄВА є виключно політичним», - сказав І.ШВАЙКА.

Як повідомляв УНІАН, Предстоятель РПЦ КИРИЛО прибув до України 6 травня для участі в урочистостях з нагоди 60-річчя Митрополита Донецького і Маріупольського УПЦ МП ІЛАРІОНА та 90-річчя Митрополита Харківського і Богодухівського УПЦ МП НИКОДИМА. 6 травня він відслужив літургію в Спасо-Преображенському кафедральному соборі в Донецьку.

7 травня Патріарх КИРИЛО прибув до Харкова, де відвідав Свято-Благовіщенський кафедральний собор і взяв участь в урочистій Академії, присвяченій 90-річчю з дня народження митрополита Харківського і Богодухівського (УПЦ МП) НИКОДИМА.

Сьогодні, 8 травня, після Божественної літургії на площі Свободи Патріарх РПЦ КИРИЛО візьме участь у церемонії покладання вінків до Меморіалу Слави у Харкові.

Напередодні приїзду Патріарха КИРИЛА суд заборонив обласній організації ВО «Свобода» проводити у Харкові політичні акції на час візиту Предстоятеля РПЦ.