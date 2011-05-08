Харків. 8 травня. УНІАН. У Харкові за зґвалтування затримано колишнього працівника міліції.

Про це стало відомо кореспондентові УНІАН із власних джерел у обласній міліції.

Співрозмовник агентства наголосив, що 38-річний працівник міліції був звільнений за кілька днів до злочину.

«Це колишній міліціонер, звільнений до цього випадку. За кілька днів він був звільнений», - сказав співрозмовник.

За його даними, зґвалтування сталося в ніч із 30 квітня на 1 травня.

Співрозмовник припустив, що міліціонер заарештований та вже перебуває під вартою.