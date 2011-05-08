У Харкові Патріарх Кирило поклав квіти до Меморіалу Слави

Харків. 8 травня. УНІАН. Предстоятель Російської православної церкви, Патріарх Московський і Всія Русі КИРИЛ сьогодні у Харкові взяв участь в урочистій церемонії покладання вінків до Меморіалу Слави в Лісопарку і вшанував пам`ять загиблих радянських воїнів хвилиною мовчання.

Як передає кореспондент УНІАН, акція покладання квітів пройшла в рамках дводенного візиту Патріарха КИРИЛА 7-8 травня до Харкова, де глава РПЦ бере участь у торжествах з нагоди 90-річчя митрополита Харківського і Богодухівського (УПЦ Московського Патріархату) НИКОДИМА.

В церемонії покладання квітів на Меморіалі Слави взяли участь віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, вікарій Харківської єпархії (УПЦ МП) архієпископ Ізюмський ОНУФРІЙ, Надзвичайний і Повноважний посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ, генеральний консул Росії в Харкові Всеволод ФІЛІПП.

Після церемонії покладання вінків Патріарх КИРИЛО звернувся до присутніх з пастирським словом.

Як повідомляв УНІАН, Предстоятель РПЦ Патріарх Московський і Всія Русі КИРИЛ прибув до України 6 травня для участі в урочистостях з нагоди 60-річчя митрополита Донецького і Маріупольського (УПЦ МП) ІЛАРІОНА та 90-річчя Митрополита Харківського і Богодухівського (УПЦ МП) НИКОДИМА. 6 травня він відслужив літургію в Спасо-Преображенському кафедральному соборі в Донецьку.

7 травня Патріарх КИРИЛО прибув до Харкова, де відвідав Свято-Благовіщенський кафедральний собор і взяв участь в урочистій Академії, присвяченій 90-річчю з дня народження митрополита Харківського і Богодухівського (УПЦ МП) НИКОДИМА.

8 травня, Патріарх КИРИЛО відслужив Божественну літургію на площі Свободи у Харкові.

Сьогодні глава РПЦ завершує свій візит до Харкова.