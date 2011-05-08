Металіст розгромив Волинь

Харків. 8 травня. УНІАН. У матчі 28-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст завдав луцькій Волині нищівної поразки на її полі.

Гра, що пройшла сьогодні на стадіоні «Авангард», завершилася з рахунком 4:1 на користь харків’ян.

Голи у Металіста забили Крістальдо (8, 21, 86) і Тайсон (81), у Волині - Приндета (42).

Склад Металіста: Дішленковіч - Романчук, Папа Гуйє, Березовчук, Вільягра, Ткачов (Шарпар, 60), Едмар-к, Крістальдо, Олійник, Хавьєр, Тайсон. Запас: Старцев - Шелаєв, Штетіна, Воробей, Будник, Обрадовіч.

Попередження отримали три футболісти Волині: Симінін (28), Пічкур (53), Павлов (67).

Набравши у 28 матчах 54 очки, Металіст зберігає третє місце в Турнірній таблиці.

Наступну гру харківський клуб проведе вдома 15 травня з Іллічівцем. Матч відбудеться на стадіоні «Динамо».