Прокуратура розбирається з правоохоронцем-ґвалтівником

Харків. 10 травня. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти колишнього працівника міліції, який обвинувачується у зґвалтуванні.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України, кримінальна справа порушена за ч.1 ст. 152 «Згвалтування» Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку ст. 115 КПК України. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові за зґвалтування 22-річної жінки затримано колишнього працівника міліції. За даними міліції, 38-річний чоловік 1 травня близько 0:30 наніс жінці тілесні ушкодження та, застосувавши фізичну силу, зґвалтував її.