В селі Огульці жінка стрибнула в колодязь

Харків. 12 травня. УНІАН. На Харківщині жінка намагалася накласти на себе руки, стрибнувши в колодязь.

Як повідомила кореспондента УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося в селі Огульці Валківського району.

За її словами, 43-річна жінка стрибнула у колодязь глибиною близько 8-10 метрів, будучи в нетверезому стані. Води в колодязі було не багато, і жінка не постраждала, хоча пробула там близько 1,5 години. З колодязя її підняли рятувальники, яких викликали на допомогу.