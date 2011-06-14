На дні Сіверського Дінця виявлено арсенал артснарядів часів війни

Харків. 14 червня. УНІАН. На дні річки Сіверський Дінець у Балаклійському районі Харківської області виявлено арсенал артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

У цілому на дні водойми було виявлено 28 артснарядів діаметром 76 мм та 1 артснаряд діаметром 88 мм.

Прилегла територія до небезпечних знахідок була обстежена, боєприпаси вилучені, вивезені в безпечне місце та знешкоджені. Постраждалих немає.

Довідка УНІАН. З початку березня поточного року на знешкодження боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни піротехніки МНС виїжджали 280 раз. Всього було знешкоджено 1573 одиниці вибухонебезпечних предметів.