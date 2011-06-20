На Харківщині за вихідні потонуло 9 осіб

Харків. 20 червня. УНІАН. На водоймах Харківської області за вихідні потонуло дев’ятеро осіб, у тому числі одна дитина.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

18 червня нещасний випадок стався в Київському районі міста на Журавлівському водосховищі, де під час купання потонула жінка 1959 року народження. У ставку в селищі Богодарове Барвінківського району під час купання потонув чоловік 1955 р.н. В Червонооскільському водосховищі в Борівському районі потонув чоловік 1962 р.н. У Вовчанському районі на Печенізькому водосховищі потонув чоловік 1963 р.н. У річці Сіверський Дінець на пляжі в місті Ізюм під час купання потонула дитина – 6-річний хлопчик.

19 червня на річці Сіверський Дінець поблизу санаторію «Занки» Зміївського району потонув чоловік 1984 р.н. На ставку селі Гадяч Красноградського району потонув чоловік 1966 р.н. На водоймищі біля села Єфремівка Первомайського району потонув чоловік 1954 р.н. На ставку в місті Мерефа потонув чоловік 1969 р.н.

Зважаючи на велику кількість нещасних випадків на воді, Головне управління МНС в Харківській області попереджає про необхідність дотримання заходів безпеки та правил поведінки під час відпочинку на водоймах.