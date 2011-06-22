День «Металіста» - нова футбольна традиція Харкова (фото)

Харків. 22 червня. УНІАН. 21 червня 2011 року увійде в історію Харкова як День «Металіста».

Ідею щорічно в червні відзначати день футбольного клубу «Металіст» подали вболівальники команди, і ініціатива була підтримана керівництвом клубу, повідомляє прес-служба групи DCH.

«Нам ідея сподобалася: свою першу «бронзу» команда завоювала саме в червні. «День «Металіста» - чудовий формат, щоб зустрітися з нашими кращими в світі уболівальниками, подякувати їм за підтримку і відданість рідному клубу», - сказав президент клубу Олександр Ярославський.

День «Металіста» пройшов у форматі фестивалю. Свято розпочалося на день раніше, 20 червня, з футбольного марафону, який тривав 24 години: з 16.00 20 червня до 16.00 21 червня. У режимі нон-стоп спробували свої сили в «грі мільйонів» вихованці Дитячо-юнацької академії «Металіст», ветерани команди, учасники турніру «Металіст-Ліга», вболівальники клубу, а також студенти і школярі Харкова. Спільними зусиллями вони постаралися внести свої імена не лише в історію клубу, а й, можливо, в світову футбольну історію.

Всього у марафоні взяло участь понад 500 осіб. Незважаючи на погодні умови, битви були захоплюючими і в той же час дуже напруженими: кожен боровся за перемогу з усіх сил. Судді ж винесли свій суворий вердикт і назвали переможцями всіх «марафонців».

Завершився День «Металіста» «гучним і душевним» святом на домашньому стадіоні клубу, в рамках якого пройшла церемонія офіційного нагородження футболістів бронзовими медалями та іншими офіційними і неофіційними нагородами. Так, президент клубу О.Ярославський вручив пам`ятні знаки всім співробітникам клубу, у кого в «скарбничці» за останні 5 років зібралися всі 5 «бронз». Власниками цих нагород стали 9 людей, які рік за роком кували успіх «Металіста»: Мирон Маркевич, головний тренер клубу, Євген Красніков, спортивний директор, Олександр Горяїнов, воротар, Папа Гуйє, Мілан Обрадович, Віталій Бордіян (захисники), Сергій Валяєв, Олександр Рикун (півзахисники), Марко Девіч, нападник.

Після офіційної частини привітати ФК «Металіст» і його вболівальників на сцену вийшли старі друзі клубу – «Танок на майдані Конго», а також російська зірка естради Юрій Шатунов та гурт «Банд`Ерос».

«Ми пам`ятаємо, який фурор викликав виступ Юрія Шатунова на ОСК «Металіст» під час концерту «Дискотека 80-х». На численні прохання вболівальників ми попросили артиста приїхати на наше свято 21 червня і виступити в Харкові «на біс»», - розповіли у прес-службі клубу.

Учасники групи «Банд`Ерос», відомої своїми хітами «Коламбія Пікчерз не уявляє», «Манхеттен» і багатьма іншими, спочатку були попереджені про те, які унікальні вболівальники зберуться на трибунах харківського стадіону: «Ми з задоволенням чекаємо свого виступу в Харкові - це чудове місто, в якому дуже багато молоді, студентів, цікавих і гарних людей. А ще ми знаємо, що в Харкові унікальні футбольні вболівальники - дружні, активні. Нам про це розповіли в клубі «Металіст». Футбольні вболівальники - це люди з чіткою життєвою позицією. Ми хочемо висловити їм свій респект. Саме від їх підтримки залежить гра команди - і ми будемо виступати для них», - йдеться в одному з «предконцертних» інтерв`ю групи.

Фінальним акордом свята стало піромузичне шоу.