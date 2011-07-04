Населення області скоротило борги за послуги ЖКГ на 7%

Харків. 4 липня. УНІАН. Заборгованість населення Харківської області щодо оплати послуг ЖКХ в травні зменшилася на 7,3% і на початок червня становила 1319,1 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики в Харківській області, за січень-травень 2011 р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги 1542,6 млн. грн. - 100,8% нарахованої за цей період суми.

За електроенергію у звітний період населення області сплатило 209 млн. грн. - 117% нарахованої за цей період суми. На початок червня заборгованість по оплаті електроенергії становила 177,3 млн. грн.

Середній термін заборгованості населення за всі послуги становить 4,3 місяця. У травні мали борг за 3 місяці й більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання - 62,1% власників особових рахунків, газопостачання - 31,2%, зміст будинків і споруд та прибудинкових територій - 25,3%, централізоване водопостачання і водовідведення - 14,3%, вивіз побутових відходів - 9%.

Найбільша сума боргу за ЖКП припадає на жителів Харкова. Так, на початок червня 2011 р. населення обласного центру мало борг у сумі 1055,5 млн. грн. (80% від суми боргу по області).