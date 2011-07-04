На Харківщині на 18% зросли надходження до місцевих бюджетів

Харків. 4 липня. УНІАН. У Харківській області за січень-червень 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року податкові надходження до місцевих бюджетів збільшилися на 17,5% (на 309,7 млн. грн.) і становлять 2079,2 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Харківській області, розрахункова база Державної податкової адміністрації України щодо цього показника виконана на 110%, додатково надійшло 188,4 млн. грн.

В цілому ГНА в Харківській області за січень-червень 2011 р. забезпечила збір 8663,5 млн. грн. платежів до бюджетів усіх рівнів. Розрахункова база виконана на 104,7%, додатково надійшло 389,8 млн. грн.

Зокрема, до державного бюджету за 6 місяців зібрано 6584,4 млн. грн. платежів, з яких 6496,0 млн. грн., - до загального фонду держбюджету (на 968,5 млн. грн. більше січня-червня 2010 р.).

У Харківській області за червень 2011 р. зібрано 1416,2 млн. грн. платежів до бюджетів усіх рівнів, розрахункова база ГНА України виконана на 105,2%, додатково надійшло 70,4 млн. грн. Надходження до місцевого бюджету в червні порівняно з аналогічним періодом 2010 р. збільшилися на 16,9% (на 56,8 млн. грн.) і становлять 393 млн. грн. Розрахункова база ГНА України виконана на 114,2%, додатково надійшло 48,8 млн. грн.