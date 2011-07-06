Громадянин Росії намагався вивезти з України прилад до літака Ан-140

Харків. 6 липня. УНІАН. Громадянин Росії намагався незаконно вивезти з України прилад до літака Ан-140.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної митниці, прихований агрегат до літака був виявлений харківськими митниками та прикордонниками під час перевірки потягу «Харків-Уфа» у пункті пропуску «Тополі» на станції «Куп’янськ - Вузловий».

Контрабандний вантаж (комбінований привід механізації до літака Ан-140) загальною вартістю 112 тис. грн. 59-річний росіянин, який працює на авіапідприємстві у місті Самара, перевозив у купе вагону. За словами чоловіка, він приховав агрегат від митно-прикордонного контролю у зв’язку з відсутністю митних документів на його переміщення.

За цим фактом співробітниками Харківської обласної митниці було складено протокол про порушення митних правил за ст. 352 Митного кодексу України (приховування), а прихований агрегат – вилучено.

Довідка УНІАН. Літаки Ан-140, розроблені київським АНТК ім. Антонова, виготовляються на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві. Останніми роками виробництво Ан-140 за ліцензією налагоджене в Росії (авіаційний завод у м. Самара). Певні вузли і агрегати для складання цієї машини в Російській Федерації постачає Харківський авіазавод.