В Україні скасують 24 тисячі актів місцевих органів влади - Сапронов

Харків. 7 липня. УНІАН. В рамках дерегуляції економіки в Україні буде скасовано близько 24 тисяч актів місцевих органів влади, які створювалися чиновниками для стягнення з громадян численних поборів.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Юрія САПРОНОВА.

За його словами, «ініціатива дуже актуальна та очікувана, адже без підтримки дерегуляції на місцях дуже складно спростити життя кожному конкретному підприємцю, будь то в Харківській, Львівській чи Донецькій області».

Заступник голови Харківської облдержадміністрації підкреслив, що поряд зі скороченням контролюючих органів і скасуванням ліцензування значної кількості видів підприємницької діяльності та видів робіт істотно посилена відповідальність чиновників за перешкоджання у відкритті та веденні бізнесу.

«До «бізнесменів від влади», які створюють підприємцям адміністративні бар’єри для отримання «мзди», будуть застосовуватися жорсткі санкції аж до звільнення», сказав Ю.САПРОНОВ.