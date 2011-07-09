Обшук у офісі Авакова пов’язаний із справою про незаконне заволодіння 700 га землі - МВС

Харків. 9 липня. УНІАН. Обшуки в приміщеннях, які належать структурам голови Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», колишнього голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, пов’язані зі справою про «шахрайське заволодіння» земельною ділянкою площею близько 700 га на території однієї з селищних рад Харківського району Харківської області.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними облуправління міліції, у 2008 році невідомі особи обманом заволоділи земельною ділянкою, що знаходилася в оренді одного з приватних підприємств, та здійснили з нею численні незаконні оборудки.

Як встановили слідчі, всі підприємства, на чию користь пізніше були передані вказані земельні ділянки, зареєстровані за адресою: Харків, вул. Сумська, 88.

Зважаючи на це, слідчо-оперативною група на підставі постанови Київського районного суду Харкова у приміщеннях приватних підприємств, посадові особи яких можуть були причетними до незаконних операцій із землею, в рамках порушеної кримінальної справи провела обшук.

«Обшук проводився з дотриманням вимог законодавства, громадський порядок не порушувався. Неправдиві повідомлення про політичний підтекст проведених слідчих дій є спробою уникнути відповідальності та ввести громадськість в оману», - наголошують у міліції.

Досудове слідство за кримінальною справою про «шахрайське заволодіння» 700 га землі триває.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня у Харкові бійці спецзагону «Беркут» заблокували вхід у приміщення, що належать структурам голови обласної організації ВО «Батьківщина», екс-голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА. Обшук тривав близько 17 годин.

А.АВАКОВ заявив на персональному блозі на сайті «Української правди», що в приміщенні, «де розміщений мій офіс - офіс голови харківської «Батьківщини» і громадської приймальні «Батьківщини», - проходить обшук слідчими в супроводі, як мені здається, 15-20 бійців спецпідрозділів у повній амуніції і з автоматами. Привід – постанова суду щодо якихось фірм, які нібито займаються земельними махінаціями. У приміщенні заблоковані всі поверхи. Я не можу вийти з приміщення. Робота паралізована. Редакція газети порталу «Главное», що знаходиться на 4-му поверсі приміщення, - паралізована, там тотально проводиться обшук. У моєму кабінеті обшук закінчено – сиджу, чекаю підписати протокол».

Коментуючи ситуацію, лідер парті «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО сказала журналістам, що обшук в офісі «Батьківщини» в Харкові ведеться з метою його ліквідації.