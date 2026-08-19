'Ніхто інший так не робить': німецького виробника дронів для України хотіли отруїти 'Новичком'

Німецькі силовики попередили Туманна про конкретну загрозу напередодні Різдва 2025 року, після чого бізнесмен почав жити під охороною.

Голову німецької збройової компанії Donaustahl Штефана Туманна, яка постачає Україні бойові дрони, ймовірно, планували вбити за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новичок". Німецькі силовики попередили підприємця про загрозу наприкінці 2025 року, пише BILD.

Про підготовку замаху на Туманна спочатку повідомило німецьке видання Die Zeit. За даними журналістів, за підприємцем стежили агенти, які нібито мали підготувати його вбивство.

Німецькі правоохоронці повідомили Туманну про конкретну загрозу незадовго до Різдва 2025 року. Відтоді 39-річний бізнесмен перебуває під постійною охороною та регулярно змінює місце проживання.

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"Ніхто інший так не робить"

Депутат Бундестагу від ХДС Бастіан Ернст заявив у документальному фільмі RTL, що, за наявною у нього інформацією, для замаху могли планувати використати саме "Новичок":

"Інформація, що є у нас, ясно показує, що це мало статися з використанням "Новичка". Ніхто інший так не робить".

За словами Ернста, це дозволяє припускати причетність Росії, хоча безпосередньо довести, хто саме стояв за підготовкою замаху, наразі неможливо.

"Новичок" – група надзвичайно токсичних нервово-паралітичних речовин, які пов'язують із російською програмою хімічної зброї. Раніше речовини цієї групи використовували під час замахів на російських опозиціонерів та перебіжчиків.

"Цілком особиста війна"

Туманн заявив в інтерв'ю RTL і Stern, що сприймає ситуацію як безпосередню загрозу власному життю:

"Я став однією з найбільших загроз для режиму Путіна в Європі".

За словами підприємця, війна Росії проти України перетворилася для нього на "цілком особисту війну", а протистояння він сприймає як "дуель за моє життя" з російською військовою розвідкою.

Через загрозу Туманн уже підготував заповіт, оформив документи про донорство органів та розпорядження на випадок тяжкої хвороби.

Що передувало

Туманн – не єдиний керівник німецької оборонної компанії, якого пов'язували з потенційною російською загрозою.

Раніше повідомлялося про підготовку замаху на генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера. У липні 2024 року американські та німецькі ЗМІ писали, що за планом його вбивства могла стояти Росія. Компанія Rheinmetall, як і Donaustahl, бере участь у постачанні озброєння Україні.

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