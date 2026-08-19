Паливна криза в Росії набирає обертів: у Москві запровадили ліміти на АЗС

Нестача палива у столиці та області фіксувалася ще минулого тижня.

У Москві на заправних станціях кількох мереж ввели ліміти на відпуск палива, попри зусилля влади щодо постачання столиці за рахунок перерозподілу обсягів зі сходу Російської Федерації.

Як пише The Moscow Times, представники "Газпром нафти" повідомили, що на АЗС компанії "тимчасово діють" обмеження на продаж бензину та дизельного палива - до 40 літрів на автомобіль. Дізнатися, чи дозволено набирати пальне у каністри, можна на місці, на конкретній станції.

На гарячій лінії "Татнафти" заявили, що ліміт на продаж бензину на заправках Москви в компанії складає 50 літрів, для дизпалива - 60 літрів.

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Нестача палива у столиці та області фіксувалася ще минулого тижня. Місцеві жителі повідомляли про перебої з бензином та черги на АЗС після чергової серії українських ударів по російських НПЗ. Особливо помітною стала нестача АІ-95, який, попри зліт цін до 120 рублів за літр, зникав на АЗС "Газпрому", "Роснафти", "Нафтамагістралі", Teboil та інших мереж.

Станом на вечір 18 серпня 95-й бензин був лише на одній АЗС "Нафтамагістралі" в Москві. Чи є у продажу дизель, компанії також рекомендували уточнювати на конкретній заправці. На гарячій лінії "Лукойлу" повідомили, що АІ-92, АІ-95 та солярка були на двох станціях у місті, а ще на одній – лише дизель.

Галузеві джерела Reuters на початку тижня повідомляли, що Кремль знову запустив кампанію з пріоритетного постачання Москви бензином. За даними джерел, дефіцит палива в московському регіоні усувається за рахунок перерозподілу обсягів зі східних регіонів. Вантажі бензину прямують до столиці з регіонів, попри те, що все більша їх кількість стикається з другою хвилею паливної кризи, яка охопила вже десятки суб'єктів.

Станом на 16 серпня бензин або дизель були доступні лише на 28% АЗС по країні, тоді як тижнем раніше показник становив 41. За останні сім днів доступність палива знизилася у Волгоградській, Челябінській, Оренбурзькій, Воронезькій, Самарській, Пензенській, Саратовській, Липецькій та Ростовській областях, а також у Татарстані.

Паливна криза в Росії - останнні новини

На початку серпня в Росії почалася нова хвиля паливної кризи, пов’язана з ударами України по нафтопереробних заводах. Жителі різних областей повідомляли про багатогодинні черги на АЗС, а в деяких регіонах знову запровадили обмеження на продаж бензину в одні руки.

У серпні місцева влада щонайменше 10 регіонів РФ знову посилила контроль за продажем пального на автозаправках. Паливна криза, яка почала набирати обертів у травні й до липня поширилася майже на всі регіони Росії, стала наслідком зупинки роботи кількох нафтопереробних заводів після дронових атак, а також сезонного зростання попиту.

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