РФ погрожує Британії через дрони для України: в The Guardian розкрили, що за цим стоїть

Москва пригрозила Лондону "наслідками" після підтвердження використання Україною британських дронів для ударів по Росії.

Росія пригрозила Великій Британії "наслідками" після повідомлень про використання Україною британських ударних безпілотників для атак по російських цілях. У Москві звинуватили Лондон в "ескалації кризи", хоча Велика Британія постачає Україні зброю ще до початку повномасштабного вторгнення. The Guardian пояснила причини цих погроз.

Російське посольство у Великій Британії заявило, що Лондон нібито "навмисно обирає ескалацію", водночас заявляючи про прагнення до миру. У дипломатичному відомстві РФ також заявили, що дії Великої Британії "неминуче матимуть наслідки".

Що відомо про британські дрони

Раніше видання Sunday Times повідомило, що два безпілотники британського виробництва використовувалися українськими військовими для ударів по цілях на території Росії.

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Британські джерела в Міністерстві оборони підтвердили інформацію, при цьому публічно був названий лише один із безпілотників – Nyan, розроблений компанією BAE Systems.

Nyan коштує близько 100 тисяч фунтів стерлінгів (135 тисяч доларів) і може завдавати відносно невеликих ударів на відстані понад 240 кілометрів. Водночас за своїми можливостями він значно поступається далекобійним ракетам, які Велика Британія раніше передавала Україні.

Зокрема, Лондон постачав Києву крилаті ракети Storm Shadow із дальністю близько 250 кілометрів. Україна використовувала їх для ударів по російських військових об'єктах, однак британські запаси таких ракет обмежені.

Крім того, Україна сама розробила далекобійні засоби ураження, зокрема крилаті ракети "Фламінго" та безпілотники, здатні атакувати цілі далеко в тилу Росії.

Чому Москва заговорила про "наслідки"

За оцінкою The Guardian, заява російського посольства має не лише військовий, а й політичний характер.

Підтримка Великої Британії є важливою для України. Лондон зобов'язався виділяти Києву близько 3 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги щороку до кінця десятиліття. Тому Москва зацікавлена в тому, щоб створювати політичний тиск на британську владу та підривати громадську підтримку допомоги Україні.

Водночас Росія зазнає дедалі більших втрат через українські далекобійні удари. Українські безпілотники регулярно атакують нафтопереробні підприємства, військові об'єкти та логістичну інфраструктуру на значній відстані від українського кордону.

Останнім часом удари почали досягати цілей у Москві та її околицях. Це стало можливим завдяки розвитку українських далекобійних засобів, які Київ виробляє самостійно.

Росія вже веде гібридну кампанію проти Британії

Погрози Лондону з боку Москви звучать на тлі тривалої конфронтації між двома країнами.

Росію звинувачували в операціях із отруєння колишніх російських агентів на британській території – Олександра Литвиненка у 2006 році та Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у 2018 році.

Також британська влада неодноразово заявляла про російські кібератаки, дезінформаційні кампанії, спроби саботажу та підпали.

Росію також звинувачують у причетності до низки інцидентів у Європі, зокрема до операцій із використанням вибухових пристроїв, порушень повітряного простору та розвідувальної діяльності.

На цьому тлі колишній британський аташе з питань оборони в Москві Джон Форман заявив, що Росія, ймовірно, продовжить і навіть посилить нетрадиційні атаки проти Великої Британії.

За його словами, Москва вже чинить тиск на критичну інфраструктуру, демократичні процеси, ланцюги постачання та суспільну довіру у Великій Британії. Водночас головним питанням залишається те, наскільки далеко Москва готова зайти у протистоянні із Заходом.

Російські погрози Великій Британії

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно стало відомо, що Україна почала бити вглиб Росії британськими безпілотниками.

Після оприлюднення цієї інформації Росія заявила, що Британія поплатиться за передачу дронів Україні. Посольство РФ у Великій Британії наголосило, що "Сполучене Королівство виступає як співучасник і пособник кривавих злочинів та терористичних актів", і пригрозило, що "дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповісти".

У відповідь британський премʼєр Енді Бернем заявив, що Велика Британія продовжить "на 100%" підтримувати Україну у протистоянні російському вторгненню.

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