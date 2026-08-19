Напад на українських дітей в Польщі: поліція затримала двох осіб

У польському Бидгощі двоє дорослих напали на дітей з України, ображали їх через національність і пошкодили іграшковий дрон.

Інцидент із нападом на українських дітей у польському Бидгощі набирає обертів. Поліція затримала двох фігурантів, пише Onet.

Напад скоїли щодо двох українських дітей – 14-річну дівчинку та 12-річного хлопчика. За даними поліції, у пʼятницю, 14 серпня, близько 17:00 у парку на вулиці Унії Любельської в Бидгощі двоє дорослих нападників ображали дітей, а також застосували до них фізичну силу.

Про інцидент стало відомо після звернення матері дітей до поліції. За попередніми даними, нападники спочатку ображали дітей і принижували їх через українське походження.

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Після цього ситуація переросла у фізичний напад. Зловмисники також пошкодили іграшковий дрон, який належав хлопчикові, а його уламки кинули в дитину.

Мати дітей того ж дня повідомила про подію поліцію телефоном, однак офіційну заяву подала лише в понеділок.

Поліція затримала двох підозрюваних

У вівторок правоохоронці затримали 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, яких підозрюють у причетності до нападу.

Наразі обох доставили до поліцейської дільниці Бидгоща. Їх допитують, а правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Напад на дітей в Польщі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до нападників ще до того, як стало відомо про їхнє затримання. Він закликав підозрюваних добровільно прийти до поліції та скористатися юридичною допомогою.

"Вам буде набагато краще, якщо ви сьогодні звернетеся до поліції. Ваша ситуація буде набагато гіршою, коли вас спіймають наприкінці тижня, і ви будете відповідати за те, що ви скоїли", – заявив Туск.

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