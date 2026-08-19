Банки та обмінники оновили курс валют: скільки коштує долар сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,55 грн, а євро – 51,54 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 19 серпня, не змінився і складає 45,03 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 3 копійки і становить 52,15 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,54 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,88 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,76 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,95 грн/євро, а курс продажу - 51,80 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 19 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,78 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також дещо послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,83 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що протягом 17-23 серпня курс долара перебуватиме в межах 44,6-45,2 грн/дол., а євро – 51-52,5 грн/євро, тобто формально тиждень може минути без істотних курсових змін.

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