Два 'Баракуди' перехитрили купу російських БПЛА: ВМС показали епічне відео операції

Вартість витрачених РФ дронів перевищує ціну одного українського БЕКу.

Військово-морські сили ЗСУ показали ефектне відео застосування безпілотних катерів "Баракуда", які намагалися уразити російські пілоти БПЛА.

На оприлюднених кадрах видно, яка три російські БПЛА "Ланцет", дві "Молнії" і кілька FPV-дронів намагаються уразити один з українських катерів. В підсумку ворогу вдалося зупинити цей БЕК, витративши більше ресурсів, ніж коштує саме безекіпажний катер. Однак у той же час інший БЕК оминув увагу росіян та дістався до запланованої точки запуску FPV-дронів.

"Їхні цілі – на лівому березі, там, де ворог не очікував появи наших малих дронів… Досліджуються та вражаються берегові укріплення… Попри потужну радіоелектронну боротьбу оператори фіксують влучання по обʼєктах, які використовує противник", – йдеться у відео від ВМС.

Удари по РФ: важливі новини

Нагадаємо, 18 серпня українські дрони масовано атакували Московський регіон. Місцева влада повідомляла про сотні запущених БПЛА. За даними місцевої влади, було уражено зокрема склад Wildberries у районі Атлант-парку в Богородському окрузі Підмосков’я, там спалахнула пожежа.

Про важливість дронів для українського війська раніше писало видання Business Insider. Журналісти зазначали, що на тлі нестачі особового складу, Київ робить все більший акцент на розвиток дронів та роботизованих систем, які вже виконують низку задач на лінії фронту.

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