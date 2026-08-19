Іран втратив значну частину контролю над Ормузькою протокою, – CNN

Наразі жодна зі сторін не контролює протоку повністю.

Блокування Ормузької протоки військовими США дає свої результати, оскільки Іран втратив значну кількість свого контролю над цим шляхом. Про це пише CNN.

Відзначається, що 80% від усіх суден, які пройшли через протоку, рухалися Оманським маршрутом. Цей шлях офіційно дозволений ООН, однак проти нього активно виступає Іран. І хоч Тегеран атакував значну кількість суден, які раніше проходили через протоку – перевізники відновили логістику в цьому районі, покладаючись на обіцяний захист з боку військово-морських сил США.

Видання пише, що ще кілька місяців тому через Оманський маршрут майже не проходили судна. А Іран планував стягувати плату за кожен прохід через протоку після того, як закінчиться дія мирного договору з США. Однак наразі Тегеран так і не почав отримувати гроші від перевізників.

Відео дня

Повідомляється, що для того, аби уникнути атак Ірану, судна вимикали свої транспондери. Це дозволяло їм непомітно проходити протокою, уникаючи традиційних засобів моніторингу. Наразі США повідомляють про те, що трафік в Ормузькій протоці став набагато вищим від того рівня, який очікували раніше. Зокрема, якщо до війни на Близькому Сході через цей район проходило до 20 млн барелів за добу, то минулого тижня склав вже 15 млн барелів.

Швидше за все, відзначають журналісти, це і спонукало Трампа минулого тижня заявити про те, що США "мають повний контроль над протокою". І хоч не повністю відповідає дійсності, однак наразі стає очевидно, що Іран також втрачає повний контроль над цим регіоном.

Ормузька протока: важливі новини

Раніше стало відомо, що Іран проводить переговори з Оманом щодо того, як сторони могли б самостійно відкрити Ормузьку протоку. У відповідь на це президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська "розбомблять Оман", якщо він стане на заваді вирішенню конфлікту з Іраном в Ормузькій протоці.

У самому ж Ірані фактично висміяли заяву Трампа про те, що американські війська повністю контролюють Ормузьку протоку. Зокрема в Тегерані заявили, що стратегічний маршрут неможливо захопити "ні за допомогою твіту, ні шляхом видання наказу, ні під час передвиборчої промови".

Вас також можуть зацікавити новини: