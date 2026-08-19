Іспанію сколихнула нова серія землетрусів: є постраждалі та руйнування (відео)

Кілька днів тому в цьому ж регіоні стався сильний землетрус магнітудою 5.

Іспанську провінцію Гранада знову потрясла серія землетрусів. Через підземні поштовхи влада обмежила доступ туристів до середньовічного комплексу Альгамбра. У регіоні пошкоджено будівлі, закрито деякі музеї та спортивні об'єкти.

Як пише Reuters, троє людей отримали легкі травми. Одного з постраждалих, неповнолітнього, доставили до лікарні.

За даними Національного географічного інституту Іспанії, магнітуда кожного з трьох землетрусів перевищила 4. Найсильніший поштовх стався о 10:37 за місцевим часом і досяг магнітуди 4,7. Його епіцентр знаходився в районі міста Гохар, приблизно за 10 кілометрів на південь від Гранади.

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Незабаром після цього було зафіксовано ще два, дещо слабші землетруси в сусідніх населених пунктах.

Метро Гранади знизило швидкість руху поїздів до 30 км/год як запобіжний захід. Місцеві ЗМІ також повідомляли про евакуацію кількох готелів.

У деяких будівлях, переважно житлових, з’явилися великі тріщини. У окремих місцях від фасадів відкололися елементи, а на тротуари впали цеглини.

Землетрус у Гранаді: подробиці

Нові поштовхи сталися всього через кілька днів після землетрусу магнітудою 5,0, який стався в Гранаді в суботу. Тоді були пошкоджені будинки та автомобілі, а Альгамбру тимчасово закрили для відвідувачів. Минулого року знаменитий палацово-фортечний комплекс відвідали близько 2,7 млн осіб.

Після нових поштовхів доступ туристів до деяких частин Альгамбри знову обмежили. Влада також закрила адміністративні будівлі, музеї та спортивні споруди, при цьому медичні центри продовжили роботу.

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