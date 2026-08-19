РФ могла б повторити сценарій 'Павутини': британський полковник про загрозу для НАТО

Водночас виникає питання, чи здатні російські спецслужби проводити такі операції.

Кремль нарощує погрози в бік Заходу й до них варто ставитися серйозно. Однак не варто перебільшувати можливості Москви. Таку думку в колонці для The Telegraph висловив Геміш де Бреттон-Гордон, британський військовий експерт, полковник у відставці.

Зокрема він відзначає обурення росіян тим, що британські дрони почали атакувати територію РФ. Однак, як зазначає військовий, раніше Захід вже неодноразово передавав Україні низку одиниць озброєння. І тому з їхнього боку нічого нового не відбувається. Натомість помітно, що відбувається щось нове з російської сторони. Оскільки тиск на владу РФ посилюється.

Бреттон-Гордон відзначає, що Путіну все складніше визнавати, що його так звана "СВО" зазнала серйозної невдачі. Йому також складно пояснити, як Україна, яку вони планували захопити за кілька тижнів, зараз завдає ударів вглиб території РФ. Однак найбільшою проблемою для Путіна є те, що війна починає оголювати обмеження російської військової могутності.

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Майбутня мобілізація в РФ, яка на думку експерта відбудеться "майже напевно", лише посилить внутрішню напруженість. І якщо серед етнічних росіян почне зростати кількість жертв, то це може призвести до того, що родичі загиблих підуть на Москву, як це було під час війни СРСР в Афганістані в 1980-х роках. І хоч Путін заявляє, що війну в Україні нібито затримує Захід, однак правда полягає в тому, що Путін розпочав бойові дії без якісної підготовки.

Експерт зазначає, що загроза масштабного наступу РФ на країни НАТО малоймовірна через відсутність вільних ресурсів. Натомість, на думку експерта Москва може створити реальну загрозу через гібридну війну з НАТО, яка міститиме саботаж, кібератаки, дезінформацію та дрони.

На думку експерта, РФ теоретично могла б повторити сценарій української операції "Павутина" у Британії. Однак на практиці, розвідка РФ є не настільки сильною, як про неї люблять розповідати. Це було видно по минулих операціях Кремля, зокрема по невдалій спробі РФ вбити Сергія Скрипаля у 2018 році.

На тлі цього, на думку Бреттон-Гордона, Британії варто дослухатися до погроз РФ. Однак панікувати через це не варто. Оскільки Путін перебуває під тиском на всіх фронтах: від військового до економічного сектору. На тлі цього в Кремлі різні формуються угруповання – одні вимагають ескалації війні, інші навпаки хочуть закінчення бойових дій. І наразі невідомо, яка з цих груп переможе.

"Ось чому Британія повинна бути готова до найгіршого, сподіваючись на краще. Витрати на оборону – це не політична розкіш, від якої можна відмовитися, коли Казначейство нервує. ​​Це страховий поліс для всієї країни", – підсумовує Бреттон-Гордон.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше видання The Times повідомляло, що Україна почала використовувати британські дрони для ударів вглиб РФ. Зазначалося, що британський БПЛА Nyan використовувався для атак по російських НПЗ поблизу Москви, у Ярославлі та Волгограді.

РФ у відповідь на цю інформацію звинуватила Лондон в "навмисному прагненні до ескалації української кризи". Також у посольстві Росії заявили, що такі дії Британії "неминуче матимуть наслідки, за які їй доведеться відповісти".

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