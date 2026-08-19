Критичний дефіцит Patriot: Україна шукає ракети С-300, але одна з країн не готова їх віддати, - Forbes

Україна намагається компенсувати нестачу ракет для Patriot старими С-300, однак Греція не готова відмовитися від власних комплексів без повноцінної заміни.

Україна шукає способи компенсувати дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot і водночас працює над модернізацією радянських С-300. Одним із потенційних джерел додаткових ракет могла б стати Греція, яка має дві системи С-300ПМУ-1 та значний запас перехоплювачів. Однак Афіни наразі не готові передавати їх Києву, пише Forbes.

Українська ППО стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів Patriot на тлі тривалої російської повітряної кампанії. CNN повідомляв, що один із українських комплексів Patriot не використовувався протягом десяти тижнів через критично низькі запаси ракет.

Водночас Україна має значно більше можливостей для боротьби з ударними безпілотниками, ніж із балістичними ракетами. Саме тому Київ шукає додаткові рішення для посилення захисту міст та критичної інфраструктури.

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Одним із таких рішень стала модернізація старих радянських комплексів С-300 та створення для них нових ракет.

Полковник армії США у відставці Роберт Гамільтон раніше заявляв, що Україна спільно зі Сполученими Штатами працює над модернізацією старих ракет С-300 або створенням їхнього новішого варіанту.

За його словами, нова система може запрацювати ближче до кінця 2026 року. Водночас виробничі можливості залишатимуться обмеженими – йдеться орієнтовно про 100–200 ракет на рік.

До отримання Patriot Україна значною мірою покладалася саме на С-300. Однак запаси радянських перехоплювачів також поступово скорочувалися. У 2022 році тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що С-300 добре працюють, однак Україна не виробляє для них ракети та змушена використовувати наявні запаси.

Чому Греція не віддає свої С-300

Одним із найбільш очевидних потенційних джерел ракет є Греція. Наприкінці 1990-х років Афіни отримали дві системи С-300ПМУ-1 та 175 ракет 5В55У, які спочатку замовляв Кіпр.

Постачання Кіпру не відбулося через кризу у відносинах із Туреччиною, після чого комплекси опинилися в Греції. Афіни досі використовують їх у власній системі протиповітряної оборони.

Теоретично ці ракети могли б допомогти Україні виграти час до запуску власного виробництва модернізованих перехоплювачів. Однак Греція не поспішає відмовлятися від С-300.

Однією з причин є безпекова ситуація в регіоні. Афіни вважають власну систему ППО важливою частиною стримування Туреччини, а тому не готові залишатися без С-300, доки їм не знайдуть повноцінну заміну.

У липні Греція схвалила фінансування до 4 мільярдів доларів на створення багаторівневої системи протиповітряної оборони "Ахіллесів щит". До неї мають увійти переважно ізраїльські системи, здатні протидіяти різним типам загроз – від безпілотників до балістичних ракет.

Проте ця модернізація не означає, що С-300 можна буде негайно передати Україні. За оцінкою грецького аналітика Джорджа Цогопулоса, Афінам потрібен час, щоб повністю замінити російські комплекси.

Політичні причини

На рішення Греції також впливають відносини з Україною та Росією. Цогопулос вважає, що після кількох суперечливих епізодів грецько-українські відносини стали більш напруженими. Зокрема, він згадує травневий інцидент, коли поблизу острова Лефкада грецька влада виявила український морський безпілотник.

Крім того, Афіни побоюються негативної реакції Москви у разі передачі стратегічних систем Україні.

Раніше російська сторона заявляла, що Греції нібито потрібен дозвіл Росії на передачу комплексів третій стороні. Водночас Греція як член НАТО не погоджується з російськими претензіями на контроль над своїм озброєнням.

За словами Цогопулоса, технічно передати С-300 Україні можна було б за посередництва США чи Норвегії. Однак політичні наслідки для Афін залишилися б незмінними.

Проблеми української ППО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія бомбардує Київ дедалі більшою кількістю балістичних та гіперзвукових ракет. Україна, яка раніше відбивала більшість таких атак за допомогою протиракетних комплексів Patriot, "виходить з себе".

За даними The Economist, скрутне становище України - найгостріша ознака нестачі перехоплювачів на Заході. Вичерпання американського арсеналу також допомагає пояснити, чому президент Дональд Трамп неодноразово відмовлявся від погроз відновити війну з Іраном.

Повідомлялося, що Польща планує запустити виробництво ракет для системи протиповітряної оборони Patriot, оскільки в Україні під час війни будівництво подібних комплексів практично неможливе.

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