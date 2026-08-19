У Туреччини виникли пробелеми з отриманням винищувачів F-35: при чому тут РФ

Знешкодження С-400 є одним із можливих рішень, що полегшить продаж, підтриманий Трампом.

Плани США щодо продажу Туреччині, яка відправляла F-16 до кордонів РФ, винищувачів F-35 залишаються в підвішеному стані більше місяця після їх оголошення через нездатність країни позбутися систем С-400. Про це розповів сенатор Рік Скотт, республіканець від штату Флорида, виданню Semafor.

Проблема полягає у вимозі, передбаченій американським законом про санкції, згідно з якою Туреччина має позбутися російських систем ППО, щоб отримати доступ до F-35, шість із яких вона вже оплатила, але які поки залишаються у США.

Зазначається, що знешкодження С-400 є одним із можливих рішень, що полегшить продаж, підтриманий президетнтом США Дональдом Трампом, але це ризикує ще більше розпалити напругу із законодавцями, які вважають, що закон вимагає повного позбавлення від цієї системи.

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Іншим варіантом є продаж російської системи ОАЕ: Туреччина розпочала переговори з цього приводу минулого місяця. Анкара прагне зберегти ці системи ППО у своєму арсеналі як резерв на випадок виникнення виняткових загроз національній безпеці країни.

Важливо, що угода щодо продажу F-35 може зіткнутися з серйозними труднощами, якщо Конгрес проголосує проти неї. Це поставить інтереси Ізраїлю в протиріччя з інтересами члена НАТО - частково тому, що багато союзників Трампа належать до табору, який наполягає на повній відмові Туреччини від російської системи.

"Я не думаю, що їм слід мати F-35, якщо вони не стануть справжніми партнерами… отже, якщо у них є С-400, вони не можуть мати F-35", - заявив Скотт.

F-35 для Туреччини

Угоду щодо F-35 Трамп анонсував минулого місяця на саміті НАТО разом із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Через кілька годин після цього прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підвищив ставки щодо угоди з F-35, попередивши, що продаж літаків Туреччині може "зруйнувати баланс сил на Близькому Сході".

Одним із потенційних отримувачів С-400 називають Південну Корею. Такий варіант пояснюють тим, що Сеул може виступити своєрідною нейтральною стороною. Водночас відносини Південної Кореї з Росією залишаються напруженими через військове співробітництво Москви з Північною Кореєю.

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