Археологи виявили приховану камеру в Луксорі: що вони там знайшли (фото)

Це відкриття стало результатом розкопок у гробниці Сенеба, де єгипетська археологічна місія виявила 22 розписані дерев’яні труни з муміями.

У глиняній посудині, знайденій у висіченій у скелі камері на західному березі Луксора в Єгипті, де нещодавно виявили гробницю віком 3000 років, археологи не змогли відразу розшифрувати вісім папірусів, деякі з яких досі мали глиняні печатки. Про це пише The Daily Galaxy.

Навколо посудини в замкнутій камері в Курні знаходилися розписні труни, мумії та похоронна кераміка.

Зазначається, що це відкриття стало результатом розкопок у гробниці Сенеба, де єгипетська археологічна місія виявила 22 розписані дерев’яні труни з муміями. Згідно із заявою Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, знахідка належить до Третього перехідного періоду, а саме до 21–25 династій.

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У спільній місії беруть участь Вища рада з питань старожитностей Єгипту та Фонд археології та спадщини Захі Хавасса. Колишній міністр у справах старожитностей Захі Хавасс, який очолює місію, назвав це відкриття "винятковим".

Одна з перших загадок криється в самих трунах

У більшості випадків імена похованих людей не зберігаються. Натомість на них вказані професійні або релігійні титули. Найчастіше зустрічається позначення "Співачка Амона" для жінок, які носили цей титул. Хішам Ель-Лейті, генеральний секретар Вищої ради з питань старожитностей, заявив, що дослідники намагаються встановити особи людей, знайдених у гробниці.

Цікаво, що повторюване позначення робить знахідку більш вузькоспеціалізованою, ніж змішана колекція анонімних поховань. Кілька трун належали людям, ідентифікованим за ролями, пов’язаними з Амоном, хоча опубліковані на даний момент написи не містять власних імен, необхідних для ідентифікації більшості людей.

Є ще одне джерело свідчень усередині трун. У них зберігаються мумії, що дозволяє дослідникам вивчати людські останки поряд із розписами, написами та археологічним контекстом. В офіційному повідомленні не наводяться відомості про особи, вік або біологічні дані, отримані під час дослідження цих останків.

Труни були щільно упаковані в скелі

Важливо, що сама камера допомагає пояснити, як така кількість поховань могла займати настільки обмежений простір.

Археологи виявили прямокутну кімнату, висічену в скелі, яка використовувалася для зберігання похоронного приладдя. Замість того, щоб розміщувати кожну труну цілком у традиційному порядку, той, хто організовував зберігання, відокремив кришки від ящиків і розклав компоненти на кількох рівнях.

Труни були розміщені в 10 горизонтальних рядах, що дозволило вмістити їх більшу кількість у камері. І міністерство, і подальші єгипетські звіти описують таке розташування як навмисний спосіб максимального використання доступного простору.

При цьому кімната також може бути пізнішою зупинкою в історії поховань, а не їхнім першим місцем спочинку. Афіфі Рахім, керівник розкопок, сказав, що місія продовжує пошуки первісних гробниць, з яких були перенесені труни. Поки що не було оголошено, коли відбулося перенесення і чому воно було здійснено. У статті зазначено:

"Це невирішене питання змінює підхід до аналізу вмісту камери. Археологи мають справу не тільки з людьми та предметами, похованими там, а й зі свідченнями того, що матеріали могли бути перерозташовані після первісного поховання".

Кераміка може зберігати сліди процесу муміфікації

Цікаво, що труни були не єдиними предметами, що зберігалися в камері. Серед похоронних матеріалів були керамічні посудини, які, як вважають, містили останки або матеріали, пов’язані з муміфікацією.

Ще одна керамічна посудина стала найделікатнішою знахідкою в камері. Усередині великої керамічної посудини знаходилися вісім рідкісних папірусів різних розмірів. Деякі з них зберегли свої оригінальні глиняні печатки.

При цьому зміст рукописів не розголошується, оскільки вони все ще потребують реставрації та перекладу. Публічно не встановлено ані текстів, ані авторів, ані власників, ані тематики.

Важливо, що виявлення камери створило негайну практичну проблему. Дерево сильно зруйнувалося, а частини розписної штукатурки ослабли.

Реставраційна група розпочала термінові роботи з реставрації, обробляючи пошкоджені деревні волокна та стабілізуючи крихкі розписні поверхні. Реставратори також застосовували ретельне механічне очищення для видалення відкладень, не пошкоджуючи збережені кольори.

Перш ніж предмети було поміщено на зберігання, кожен із них було задокументовано фотографічно та архітектурно. Цей запис зберігає інформацію про самі предмети та їхнє розташування у схованці – деталі, які стає складніше відтворити після демонтажу щільно упакованого археологічного сховища.

Міністр туризму та старожитностей Єгипту Шеріф Фаті заявив, що наукові дослідження та консервація будуть продовжені в рамках роботи, пов’язаної з цією знахідкою, а матеріали зрештою будуть належним чином представлені після реставрації. У статті зазначено:

"Наразі та частина археологічних знахідок у Луксорі, яка найретельніше вивчається, залишається недослідженою. Саркофаги вже можна порахувати, їхнє розташування нанесено на карту, а написи на них вивчено. З папірусами справа виглядає інакше. До завершення реставрації та перекладу їхні глиняні печатки, як і раніше, охороняють ту частину скарбу, про яку археологи ще нічого не знають".

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