Українські військові вимушено перетворюють штурмових роботів на 'курʼєрів', - BI

Українські військові через нестачу наземних роботів змушені переобладнувати штурмові машини для доставки боєприпасів і евакуації поранених.

Українські військові змушені перепрофільовувати наземних роботів, призначених для штурмових операцій, на логістичні місії. Причина – нестача безпілотних наземних машин, які дедалі частіше використовують для доставки боєприпасів, продовольства та евакуації поранених із небезпечних ділянок фронту. Про це командири українських підрозділів розповіли Business Insider.

Через постійну присутність російських безпілотників пересування людей у прифронтовій зоні стає дедалі небезпечнішим. Тому частину завдань, які раніше виконували військовослужбовці, перебирають на себе безпілотні наземні транспортні засоби.

Командир підрозділу безпілотних транспортних засобів "Лавового полку" 2-го корпусу "Хартія", який використовує позивний "Математик", заявив, що логістика зараз є одним із найпоширеніших завдань для наземних роботів.

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Водночас підрозділам бракує таких машин. "Математик" каже:

"Найбільша проблема – знайти достатню кількість роботів".

Через дефіцит техніки його підрозділ змушений використовувати для доставки вантажів навіть роботів, оснащених кулеметами, які зазвичай призначені для штурмових операцій. За словами "Математика", це дозволяє компенсувати нестачу логістичних платформ, але водночас скорочує можливості підрозділу виконувати інші бойові завдання.

"Ми не можемо виконувати деякі місії вогневої підтримки, бо у нас недостатньо безпілотних транспортних засобів", – пояснив він.

Одного робота можна переобладнати за дві години

Інший український командир, "Дозор" із підрозділу безпілотних машин батальйону "Свобода" Рубіжської бригади, також підтвердив проблему нестачі роботизованої техніки.

За його словами, у зоні ураження, де російські дрони постійно контролюють місцевість, наземні роботи виконують логістичні завдання та евакуацію поранених. Підрозділ використовує універсальні платформи зі змінними модулями. Завдяки цьому одного робота можна швидко адаптувати під нове завдання.

"Робот-штурмовик може бути доручений логістиці за дві години", – розповів військовий.

Такий підхід дозволяє військовим швидко змінювати призначення машин залежно від ситуації на фронті.

Україна хоче перевести логістику на роботів

Українські військові та чиновники прагнуть максимально замінити людей роботами під час логістичних операцій на передовій. Це пов'язано з розширенням так званої "зони ураження" – території навколо фронту, яку дедалі щільніше контролюють безпілотники.

Наземні роботи стали одним із пріоритетів українського оборонного виробництва. Президент Володимир Зеленський поставив перед виробниками завдання виготовити 50 тисяч таких машин до кінця 2026 року.

За даними державної інноваційної платформи Brave1, військові вже замовили через її маркетплейс понад 3 тисячі наземних роботів від моменту запуску платформи. Понад 640 із них припали на липень.

Міністерство оборони України наприкінці липня повідомляло, що з початку 2026 року держава замовила понад 22 тисячі наземних роботизованих комплексів – майже вдвічі більше, ніж за весь попередній рік.

Однак військові кажуть, що цього все одно недостатньо. "Математик" наголошує, якби виробники могли масово випускати дешевші безпілотні транспортні засоби саме для логістики, штурмові машини можна було б залишити для бойових завдань.

Роботи швидко виходять із ладу

Наземна роботизована техніка на передовій має відносно короткий термін експлуатації. Військові фактично розглядають такі машини як витратний матеріал, хоча наголошують, що вони дозволяють значно зменшити ризики для людей.

За словами "Математика", логістичний робот може дуже швидко втратити працездатність. Тривалість його служби залежить від конкретної ділянки фронту. Наприклад, у Харківській області одна машина може виконати лише три-чотири місії. В інших районах робот здатний пережити 15–20 виїздів.

Попри це, масштаби використання роботів в Україні стрімко зростають. За даними Міністерства оборони, лише у 2026 році наземні роботизовані комплекси вже виконали понад 66 тисяч місій, перебравши на себе найбільш небезпечні логістичні та евакуаційні завдання.

Роботи на фронті - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна стрімко створює унікальний арсенал для війни, що постійно змінюється, оснащуючи свої Збройні Сили дронами, роботами та автономними перехоплювачами, призначеними для виявлення та ураження російських загроз із мінімальним залученням людей.

Business Insider пише, що роботизовані системи вже виконують різні завдання: перевозять вантажі, захищають міста та шукають і знищують цілі на лінії фронту.

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