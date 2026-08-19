Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином цієї осені, - WSJ

Дональд Трамп обговорює з радниками нову зустріч із Кім Чен Ином восени та хоче відновити переговори щодо ядерної програми Північної Кореї.

Президент США Дональд Трамп прагне провести нову особисту зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином уже цієї осені. Американський президент хоче відновити дипломатичні зусилля щодо ядерної програми КНДР, яка за останні роки значно посилилася. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

Напередодні Трамп заявив, що Кім Чен Ин відгукнувся на його пропозицію провести переговори. Американський президент назвав таку реакцію "дуже позитивним" сигналом.

Тепер Трамп обговорює зі своїми радниками можливість особистої зустрічі з північнокорейським лідером восени. Потенційним приводом для переговорів може стати запланована поїздка президента США до Азії в листопаді.

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Очікується, що під час цього візиту світові лідери зберуться в китайському Шеньчжені на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Саме ця поїздка може створити можливість для нових переговорів Трампа і Кім Чен Ина.

Трамп уже зустрічався з Кім Чен Ином

Трамп і Кім Чен Ин уже проводили кілька особистих зустрічей. Зокрема, у 2019 році вони зустрілися у демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореями.

Під час свого першого президентського терміну Трамп намагався переконати Пхеньян відмовитися від ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій та інші поступки. Однак дипломатичні зусилля не дали очікуваного результату.

Відтоді ядерний і ракетний потенціал Північної Кореї лише зріс. Пхеньян продовжує розвивати свої військові можливості, зокрема програми створення ядерної зброї та засобів її доставки.

Що передувало

Нагадаємо, адміністрація Трампа вже зробила кілька кроків, які можуть бути спрямовані на зниження напруженості з Північною Кореєю. Зокрема, президент США наказав скоротити масштаб спільних військових навчань США та Південної Кореї Ulchi Freedom Shield. Трамп назвав ці маневри надто дорогими та заявив, що вони можуть надсилати Пхеньяну ворожий сигнал.

Рішення було ухвалене після того, як Північна Корея пригрозила США та Південній Кореї "жорсткими заходами" через проведення військових навчань, назвавши їх репетицією агресивної війни.

Крім того, Трамп зажадав компенсації від Південної Кореї за захист країни. Йдеться про 10 млрд доларів, повідомив очільник Білого дому під час пресконференції.

У відповідь президент Південної Кореї Лі Дже Мен закликав повернути незалежний контроль над армією країни від Сполучених штатів на тлі нових заяв Трампа.

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