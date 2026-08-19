Продажі машин з Китаю обвалилися в два рази: які моделі все ще популярні в Україні

Переважна частина легкових авто, імпортованих із Китаю, припала на електромобілі.

Минулого місяця український автопарк поповнився 1026 легковими автомобілями китайського виробництва. Порівняно з липнем 2025 року цей показник скоротився на 50%, повідомляє "УкрАвтопром".

Більше половини (51%) легкових авто, імпортованих із Китаю, були електромобілями. Це частково пояснює падіння інтересу українських покупців.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні запрацював загальний режим оподаткування електрокарів: під час імпорту та продажу таких авто знову нараховується податок на додану вартість за повною ставкою 20%. Через це ціни на електромобілі, зокрема моделі китайського виробництва, зросли.

Відео дня

Іншими факторами обвалу називають посилення конкуренції на ринку, тиск "сірого" імпорту та проблеми з енергетикою через обстріли.

Із загальної кількості ввезених з Китаю авто 767 були новими (-55%), а 259 − вживаними (-29%). Серед лідерів в обох сегментах ринку впевнено домінує BYD.

ТОП-5 нових легковиків з Китаю:

BYD Sea Lion 06 − 94 од. BYD Leopard 3 − 40 од. Volkswagen ID.UNYX − 39 од. Jetour X50 − 37 од. Zeekr 001 − 36 од.

ТОП-5 вживаних легковиків з Китаю:

BYD Song L − 21 од. Polestar 2 − 20 од. BYD Sea Lion 06 − 19 од. Zeekr 7X − 17 од. Volkswagen ID.UNYX − 16 од.

Авторинок України – останні новини

У липні український ринок поповнили понад 5,2 тисячі вживаних легкових авто, ввезених зі США. Це на 8% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Майже половину імпортованих авто становили моделі з бензиновими двигунами.

Крім того, у липні українці загалом придбали понад 5,2 тисячі легковиків із дизельними двигунами. Порівняно з аналогічним місяцем 2025 року попит на такі автомобілі знизився на 5%. Серед нових дизельних моделей найбільшою популярністю користувався Volkswagen Touareg.

Вас також можуть зацікавити новини: