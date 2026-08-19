У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: актуальний курс долара і євро на 19 серпня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 19 серпня, знизився на 9 копійок і становить 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 52,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 51,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 28 копійок – до 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 19 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,78 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,83 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні не змінився і складає 45,03 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 3 копійки і становить 52,15 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,54 гривні за євро.

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