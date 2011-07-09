Чернов привітав Президента Януковича з Днем народження

Харків. 9 липня. УНІАН. Голова Харківської облради, президент Української асоціації районних і обласних рад Сергій ЧЕРНОВ привітав Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Днем народження.

Текст привітання розміщений на офіційному сайті Харківської обласної ради.

«Вельмишановний Вікторе Федоровичу! Прийміть найщиріші вітання та найкращі побажання з нагоди Вашого дня народження!

«Ваша цілеспрямована, послідовна й далекоглядна діяльність на посту Президента України, - йдеть уповідомленні, - відкриває новий етап у розбудові нашої держави, який, безумовно, історія пов’язуватиме з Вашим ім’ям.

Високий професіоналізм, багатий досвід, непересічні лідерські здібності дозволили Вам вивести Україну на шлях оновлення, забезпечили стабільність і розвиток у всіх сферах суспільно-політичного та економічного життя держави. Сьогодні сформована Вами команда професіоналів ефективно втілює в життя започаткований Вами курс на реформи, спрямовані на покращення добробуту кожного громадянина та піднесення міжнародного статусу України. Глибоке розуміння всіх нагальних проблем країни, вміння знаходити успішні шляхи їх вирішення, глобальне й конструктивне мислення забезпечують Вам щиру повагу населення й високий авторитет, яким Ви користуєтесь серед політиків в Україні та за її межами.

Без сумніву, під Вашим мудрим керівництвом Україна стане успішною і міцною державою, із сильними регіонами та заможними громадянами, й посяде гідне місце у світовій спільноті.

У цей день бажаємо Вам, вельмишановний Вікторе Федоровичу, здоров’я та витримки, натхнення, яскравих ідей і вдалих починань на благо нашої держави. Хай Вас завжди оточують вірні соратники та добрі друзі, а життєвий шлях буде осяяний новими перемогами і здобутками в ім’я України».