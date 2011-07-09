Аваков вирішив піти у парламент

Харків. 9 липня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», колишній голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вирішив брати участь у виборах до Верховної ради України, які пройдуть у 2012 році.

Як передає ІА «МОСТ-Харьков», про це екс-губернатор заявив на прес-конференції 8 липня.