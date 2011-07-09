Аваков вирішив піти у парламент
13:44, 09 липня 2011Харьків
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Екс-губернатора кличуть «у верхівку списку»
Харків. 9 липня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», колишній голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вирішив брати участь у виборах до Верховної ради України, які пройдуть у 2012 році.
Як передає ІА «МОСТ-Харьков», про це екс-губернатор заявив на прес-конференції 8 липня.
За словами А.АВАКОВА, йому запропонували «йти у маківці списку партії». Водночас він зазначив, що поки що не вирішив, чи балотуватися за списком, чи по мажоритарному округу. Лідер харківських бютівців відмітив, що його «приваблює ідея балотуватися» по мажоритарному округу.
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