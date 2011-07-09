У неділю на Харківщині можливий дощ

Харків. 9 липня. УНІАН. Завтра в деяких регіонах України пройдуть короткочасні дощі, вдень до 31° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 10 липня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах, у східних областях, а вдень місцями на півночі Лівобережжя, Полтавщині, Дніпропетровщині та в Приазов`ї невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 26-31°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 19-24°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

9 липня температура води в Азовському морі 23-26°, в Чорному морі 20-23°, (в районі Ялти та Феодосії 16-19°); у Дніпрі біля Києва 20°.