У частині Київського району гарячої води не буде до серпня

Харків. 22 липня. УНІАН. У зв`язку з великим обсягом робіт продовжується планово-профілактичний ремонт на мережах опалення і гарячого водопостачання в частині Київського району.

Як повідомляє КП «Харківські теплові мережі», до 18.00 1 серпня гарячої води не буде:



- у 7 житлових будинках і 4 відомствах на ділянці, обмеженій пл. Конституції, вул. Марш. Бажанова, вул. Мельникова, Бутовський в`їздом, вул. Пушкінською;



- в 1 житловому будинку, 2 лікувальних установах, 2 відомствах на ділянці, обмеженій вул. Сумською, пров. Мар`яненка, вул. Чернишевською, вул. Раднаркомівською, вул. Гоголя;



- у 5 житлових будинках та 6 лікувальних установах на ділянці, обмеженій вул. Чубаря, вул. Потебні, пров. Театральним, вул. Пушкінською, вул. Дарвіна, вул. Мельникова;

- у 2 житлових будинках по вул. Воробйова.

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