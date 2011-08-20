Центр Харкова на 5 днів віддадуть пішоходам

Харків. 20 серпня. УНІАН. У Харкові 21-25 серпня перекривається рух транспорту в центрі міста.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, це пов’язане з підготовкою та проведенням святкових заходів, приурочених до 68-ї річниці визволення Харкова від фашистських загарбників, Дня міста, Дня Державного Прапора України, 20-ї річниці Незалежності України.

На п`ять днів повністю або частково буде перекрито рух транспорту майданом Свободи та іншими центральними площами та вулицями Харкова.

21-23 серпня закривають рух транспорту на пл. Свободи на ділянці від вул. Сумської до вул. Трінклера.

На цей час автобуси №217е, 88е, 20е, 119е, 65е, 296е об’їжджатимуть вказану ділянку і рухатимуться за маршрутом: вул. Сумська – пр. Правди – пр. Леніна і далі за маршрутом.

З 9:00 24 серпня до 5:00 25 серпня рух транспорту на пл. Свободи закриють повністю.

На цей період автобуси маршрутів №33е, 293е, 44, 215е змінять кінцеву зупинку і проводитимуть висадку і посадку пасажирів біля ст.м. «Наукова».

Також тимчасово зміниться шлях прямування автобусів:

№65е, 296е, 111е: Бєлгородське шосе – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – вул. 23 Серпня – пр. Леніна - ст. м. «Наукова»;

№245е, 270е, 97е: узвіз Пасіонарії - пр. Правди – пр. Леніна – ст.м. «Наукова» і далі за маршрутом.



ролейбуси маршруту №18 також тимчасово змінять кінцеву зупинку і проводитимуть висадку й посадку пасажирів біля ст.м. «Наукова».

З 10:00 до 12:00 23 серпня припинять рух транспорту й змінять шлях прямування громадського транспорту, що проходить по пр. Правди на ділянці від вул. Трінклера до пр. Леніна.

На цей час зміниться шлях прямування автобусів:

№88е, 217е, 20е: вул. Університетська – узвіз Халтуріна - вул. Клочківська - узвіз Пассіонарії - пр. Правди – пр. Леніна і далі за маршрутом;

№119е: вул. Гамарника – пров. Вірменський – пл. Рози Люксембург – пл. Пролетарська – вул. Клочківська - узвіз Пассіонарії – пр. Правди – пр. Леніна і далі за маршрутом;

№278е: узвіз Пассіонарії – пр. Правди – пр. Леніна – вул. Культури - вул. Сумська і далі за маршрутом;



№65е, 296е: Бєлгородське шосе – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва - вул. Отакара Яроша – пр. Леніна – ст.м. «Держпром».



Трамвай №12 рухатиметься за маршрутом: ст. Новожаново - вул. Жовтневої революції – вул. Червоноармійська – Центральний ринок – вул. Клочківська – вул. Новгородська.

Також тимчасово змінять шлях прямування тролейбуси маршруту №2: пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Леніна - ст.м. «Наукова» (половина тролейбусів) і пр. Жуковського – Бєлгородське шосе – вул. Сумська – пл. Конституції (інша половина).

Тролейбуси маршруту №18 змінять кінцеву зупинку і проводитимуть висадку і посадку пасажирів біля ст.м. «Наукова».



З 09:30 до 10:30 24 серпня припинять рух транспорту й змінять шлях прямування громадського транспорту, що проходить по пл. Рози Люксембург.

На цей час за іншим маршрутом рухатимуться трамваї:

№3: Новожанове – вул. Жовтневої Революції – вул. Конєва – вул. Полтавський шлях – Залютине;

№7: Новоселівка - вул. Жовтневої Революції – вул. Конєва - вул. Полтавський шлях – вул. Червоноармійська – вул. Котлова – Центральний ринок – вул. Клочківська – пр. Перемоги.

Також змінять шлях прямування автобуси:

№11е, 246е: Червоношкільна набережна – Нетеченська набережна – вул. Конєва – вул. Полтавський шлях і далі за маршрутом;



№231е: пр. Московський - Червоношкільна набережна – Нетеченська набережна – вул. Конєва – вул. Полтавський шлях – вул. Дмитрівська – вул. Карла Маркса – вул. Енгельса і далі за маршрутом;



№305е: Червоношкільна набережна – Нетеченська набережна – вул. Конєва – вул. Полтавський шлях – вул. Клочківська і далі за маршрутом.

Тимчасово зміниться кінцева зупинка автобусів:

№219е, 218е: висаджатимуть пасажирів на зуп. «вул. Університетська» (коло тролейбусів №3, 5, 6);

№272е, 241е: висаджатимуть пасажирів на зуп. «пров. Костюринський» (кінцева зупинка автобусів №304е, 115е);



З 16:30 до 21:00 24 серпня припинять рух транспорту й змінять шлях прямування громадського транспорту, що проходить вул. Сумською на ділянці від вул. Іванова до пл. 1 Травня.

На цей час тролейбуси №2 рухатимуться за іншим маршрутом: пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Леніна - ст.м. «Наукова» (половина тролейбусів) і пр. Жуковського – Бєлгородське шосе – вул. Дерев’янка – пр. Леніна – пр. Людвіга Свободи - пр. Перемоги (інша половина).

Також шлях прямування змінять автобуси:

№65е,296е: Бєлгородське шосе – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва - вул. Отакара Яроша – пр. Леніна – ст.м. «Наукова».

№88е, 217е, 20е: вул. Університетська – узвіз Халтуріна - вул. Клочківська - узвіз Пассіонарії - пр. Правди – пр. Леніна і далі по маршруту;

№119е: вул. Гамарника – пров. Вірменський – пл. Рози Люксембург – пл. Пролетарська – вул. Клочківська - узвіз Пассіонарії – пр. Правди – пр. Леніна і далі за маршрутом;

№278е: Бєлгородське шосе – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва - вул. Отакара Яроша – пр. Леніна – пр. Правди – узвіз Пассіонарії і далі за маршрутом;

№291е: ст.м. «Пушкінська» – вул. Петровського – вул. Мироносицька – пл. 1 Травня і далі за маршрутом;

№215е: Бєлгородське шосе – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва - вул. Отакара Яроша – пр. Леніна - ст.м. «Наукова».

Окрім того, КП «Муніципальне паркування» тимчасово припиняє працювати:

21-23 серпня - на пл. Свободи (біля готелю «Харків»);

24 серпня - на пл. Свободи та вул. Трінклера (біля готелю «Харків»).