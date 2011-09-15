Харків. 15 вересня УНІАН. У Харкові почали працювати молокомати - автомати з розливу молока.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

Два таких автомата встановлені біля ринку на вулиці 23-го Серпня в районі Павлового Поля і біля супермаркету «Клас» на Олексіївці - одному з найбільших житлових масивів міста.

В.АЛЕКСЕЙЧУК відзначив, що програма установки молокоматов у Харкові та області тільки стартувала. Молоко в охолодженому вигляді в автомати поставляє сільгосппідприємство «Вітчизна» Богодухівського району. Молокомат вміщає 280 літрів. Коли кількість молока зменшується до 50 літрів, автоматика подає сигнал, і запаси молока поповнюють. Поряд з молокоматом встановлений автомат з продажу тари, але можна отримувати молоко і в своєму посуді.