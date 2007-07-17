На «Печенізькому полі» висупить «Океан Ельзи»

Харків. 17 липня. УНІАН. 21 липня на традиційному етнофестивалі «Печенізьке поле», який пройде в Печенігах, візьме участь гурт «Океан Ельзи».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-слубі Харківської облдержадміністрації, «Океан Ельзи» виступить у гала-концерті, котрий розпочнеться о 20-й годині.

У вечірньому концерті також візьмуть участь гурти «Арс-Нова» та «Схід-Side».