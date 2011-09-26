У Харкові створено регіональну раду підприємців

10:08, 26 вересня 2011
Харьків
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Обрано керівнцтво

Харків. 26 вересня. УНІАН. У Харкові створено Регіональну раду підприємців.
 
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідне розпорядження 22 вересня підписав губернатор Михайло ДОБКІН.
 
У ході першого організаційного засідання було розглянуто і схвалено регламент та обрано керівництво Регіональної Ради підприємців у Харківській області
 
Головою Ради обраний Денис ТКАЧОВ, першим заступником – Олена АНІСТАРОВА, заступником голови - Едуард НАБОКА, секретарем – Олег КУЛИНИЧ.
 
Рада сформована з числа представників суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради при обласній державній адміністрації.
 
Метою створення Регіональної ради підприємців є залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців до формування державної регуляторної політики та державної політики у сфері підприємництва в регіоні, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади.



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