Харків. 26 вересня. УНІАН. У Харкові створено Регіональну раду підприємців. Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідне розпорядження 22 вересня підписав губернатор Михайло ДОБКІН. У ході першого організаційного засідання було розглянуто і схвалено регламент та обрано керівництво Регіональної Ради підприємців у Харківській області Головою Ради обраний Денис ТКАЧОВ, першим заступником – Олена АНІСТАРОВА, заступником голови - Едуард НАБОКА, секретарем – Олег КУЛИНИЧ. Рада сформована з числа представників суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради при обласній державній адміністрації. Метою створення Регіональної ради підприємців є залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців до формування державної регуляторної політики та державної політики у сфері підприємництва в регіоні, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади.





