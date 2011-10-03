Металіст виграв у Іллічівця

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу виграв у маріупольського Іллічівця.

Гра, що в неділю відбулася у Маріуполі, завершилася з рахунком 1:0 на користь харків’ян.

Гол на 55-й хвилині забив Едмар.

Склад Металіста: Горяїнов - Вільягра, Папа Гуйє, Торсігльєрі, Романчук, Девіч (Валяєв, 79), Едмар, Кристальдо (Торрес, 63), Хав`єр, Тайсон (Бланко, 90), Соса. Запас: Старцев - Шелаєв, Березовчук, Пшеничних.

Вільягра і Едмар отримали попередження.

Набравши у 12 турах 28 очок, Металіст перебуває на третьому місці. У Шахтаря і Динамо по 30 очок.

У наступному турі Металіст 15 жовтня на своєму полі приймає одеського Чорноморця.