ДТП у Харківському районі – постраждали 5 осіб
У тому числі 5-річний
Харків. 3 жовтня. УНІАН. У Харківському районі внаслідок зіткнення автомобілів ВАЗ-21011 та ВАЗ-21013 постраждало п’ятеро осіб.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні ДАІ, автопригода сталася 30 вересня близько 14.40 на
За даними ДАІ, 27-річний водій автомобіля ВАЗ-21011, рухаючись у напрямку Харкова, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21013 під керування 51-річного водія.
Внаслідок ДТП обидва водії, а також троє пасажирів легковиків, у тому числі 5-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні. Після надання медичної допомоги водій автомобіля троє постраждалих були відпущені.