ДТП у Харківському районі – постраждали 5 осіб

Харків. 3 жовтня. УНІАН. У Харківському районі внаслідок зіткнення автомобілів ВАЗ-21011 та ВАЗ-21013 постраждало п’ятеро осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні ДАІ, автопригода сталася 30 вересня близько 14.40 на 15 км автодороги Харків – Симферополь – Алушта – Ялта.

За даними ДАІ, 27-річний водій автомобіля ВАЗ-21011, рухаючись у напрямку Харкова, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21013 під керування 51-річного водія.

Внаслідок ДТП обидва водії, а також троє пасажирів легковиків, у тому числі 5-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні. Після надання медичної допомоги водій автомобіля троє постраждалих були відпущені.