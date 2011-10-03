Суд стягнув з КП «Серпневе» 20 тис. грн.

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Господарський суд Харківської області ухвалив рішення про стягнення з комунального підприємства «Серпневе», що у Валківському районі Харківської області, майже 19,8 тис. грн. за незаконне користування артезіанською свердловиною.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції в Харківській області.

Держінспектори виявили, що КП «Серпневе» протягом січня 2011 року користувалось артезіанською свердловиною без відповідного дозволу, несанкціоновано відібравши за цей період з підземного джерела понад 1,6 тис. кубометрів води.

Держекоінспекція надіслала підприємству претензію з пропозицією відшкодувати збиток у добровільному порядку, але вимоги претензії залишились невиконаними. Суд за позовом Валківської міжрайонної прокуратури ухвалив рішення про стягнення з КП «Серпневе» всієї суми збитку.