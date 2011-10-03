Процес підготовки Харкова до Євро-2012 очолив Нечипоренко

11:40, 03 жовтня 2011
Харьків
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Новий керівник представлений колективу 

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Олександр НЕЧИПОРЕНКО призначений директором Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради.

Сьогодні, 3 жовтня, його представив колективу департаменту перший заступник Харківського міського голови Олександр КРИВЦОВ, повідомляє сайт міськради.

Раніше О.НЕЧИПОРЕНКО обіймав посаду керівника Головного управління у справах захисту прав споживачів в Харківській області.

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