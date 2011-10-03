Маркевич: гра з Іллічівцем була важкою

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Головний тренер харківського «Металіста» Мирон Маркевич провів прес-конференцію після матчу з маріупольським Іллічівцем, який відбувся у неділю

Як ми й очікували, гра була важкою. Не все виходило в атаці. Іллічівець віддав нам повністю ініціативу, але при цьому не дав нам розбігтися. Потрібно враховувати, що ми в четвер грали з АЗ і сьогодні було важко. Хоча ми і контролювали хід матчу, сказав М.Маркевич.

Як плануєте заповнити паузу в чемпіонаті? Скільки часу на відпочинок буде у футболістів?

Ми зіграємо 10 жовтня з ЦСКА у Москві, хоча й не повним складом, оскільки Соса поїде грати за збірну Аргентини, а Девіч - за збірну України. Всі інші отримають кілька днів відпочинку, потім ми зберемося і будемо працювати.

Що з Кристальдо?

Перелом носа. Він - боєць, не хотів, щоб його міняли.

У другому таймі команда виглядала краще, ніж у першому ...

Так, дійсно. Нам гра далася краще в другому таймі. Прокинулися футболісти. З іншого боку, матч о 13.30. Не розумію, хто придумав такий час? Ми ж тільки в четвер грали в Лізі Європи. Можна ж було поставити матч на 16-17 години ... Я вже висловлював свою думку з цього приводу - але мене ніхто не чує.

Чи намагалися перенести матч на понеділок?

Намагалися, але, знову ж таки, нас ніхто не чує. Ті, хто в Лізі Чемпіонів грають - вони знаходяться у більш вигідній позиції, адже вони грають у вівторок і середу, а тим, хто в четвер - важче.