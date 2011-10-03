Ізюму надається статус депресивної території

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Депутати Ізюмської міської радипогодилися з наданням місту Ізюму статусу депресивної території.

Як повідомляє сайт Харківської облради, питання було роглянуто на пленарному засіданні 15 сесії Ізюмської міської ради 6 скликання.

Загалом на сесії було розглянули 67 питань порядку денного.



Депутати внесли зміни до міського бюджету на 2011 рік, виділили додаткові кошти Ізюмській ЦРЛ, надали дозвіл територіальному центру соціального обслуговування Ізюмської міської ради на перерозподіл бюджетних асигнувань в межах затвердженого кошторису на 2011 рік, розглянули 51 питання про регулювання земельних відносин, підтримали 2 депутатських запита.



Окрім погодження надання місту Ізюму статусу депресивної території, рішенням сесії було створено цільовий фонд міста Ізюма, здійснено черговий продаж на аукціоні нежитлових приміщень, поповнено статутний капітал Ізюмського комунального підприємства теплових мереж.